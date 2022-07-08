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Цуріков: Ковальця зараз буде складно замінити в Олександрії

Вчора 23:56 202 0
Футболіст прокоментував підготовку команди до сезону
Цуріков: Ковальця зараз буде складно замінити в Олександрії
#Олександрія, #Кирило Ковалець, #Андрій Цуріков

Джерело - ТК Футбол.

Новачки Шулянський, Кобзар та Мартинюк є майбутнім Олександрії.

Про це заявив захисник команди Андрій Цуріков.

"Команда пропустила дуже багато часу, як й інші. Поки ще важко, поступово накопичується втома. У нас ще є час підготуватися, є куди рости. Зараз більше акцент на фізичну підготовку робимо, бо багато втратили. Тактичні вправи вже залишимо на другу половину зборів, а зараз треба трошки побігати, як би нам цього не хотілося.

Ковалець був одним із ключових гравців нашої команди, дуже важливий футболіст у центрі поля. Тому зараз замінити його буде складно. Але, думаю, наші тренери зроблять все можливе, щоб знайти того, хто зможе виконувати ці вимоги.

Вважаю, що наші новачки (Шулянський, Кобзар та Мартинюк - прим.) - це вже майбутнє. Їм потрібно битися, попрацювати з мужиками. Видно, що це талановиті хлопці. В них велике майбутнє як мінімум в Олександрії, а далі все буде від них залежати", - сказав Цуріков.

Нагадаємо Ковалець покинув клуб на правах вільного агента після закінчення терміну дії контракту.

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