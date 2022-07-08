Піхальонок: Впевнений у нашій перемозі у війні

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок поділився спогадами від червневих матчів збірної України.

"Безумовно, залишився гіркий осад через те, що не вийшли на чемпіонат світу. Були й приємні враження, зокрема, від дебюту в офіційних матчах. Але краще ми б все-таки вийшли на чемпіонат світу.

Під час матчів відчували, що це було значно більше, ніж просто гра у футбол? Саме так. Атмосфера на матчах була просто неймовірною, і я дякую вболівальникам, які так палко нас підтримували. Ми всі відчували і особливу відповідальність, мали величезне бажання порадувати всіх наших людей у важкий час. Знали, що багато хто дивиться на нас. У Шотландії виграти вийшло, а от Вельс не перемогли.

Сиджу у новинах майже кожного разу, як беру до рук телефон. Все швидко змінюється, і за лічені хвилини може трапитися будь-що. На долю України випало багато випробувань. Це жах, і те, що коять ці гади, збагнути просто не можна.

Зрозуміло, що люди хочуть закінчення війни, і я впевнений у нашій перемозі", - сказав Піхальонок.