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Стороженко: чемпіонат УПЛ починати не потрібно

Сьогодні 14:24 322 0
Сергій Стороженко прокоментував наступний сезон УПЛ
Стороженко: чемпіонат УПЛ починати не потрібно
#Сергій Стороженко, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

УПЛ не слід проводити наступний чемпіонат України.

Про це розповів заступник голови наглядової ради Металіста 1925 Сергій Стороженко.

"А зараз я не впевнений, що чемпіонат взагалі відбудеться, буде дограний та проведений. Моя думка, що її й починати не варто.

Ворог настільки цинічний і злий, що обов'язково завдасть удару під час матчу. Я вважаю, не можна ризикувати спортсменами, тренерами, адміністративно-технічним персоналом, арбітрами та офіційними особами. Небезпека колосальна, де б не проводився матч. У Львові, Ужгороді – не має жодного значення. Агресор дістає ракетами і з Чорного моря, і з Каспію, і з прикордонних областей. Хто відповість за життя людей? Ніхто. Виходить колективна безвідповідальність.

Треба вийти і чесно сказати, що проведення чемпіонату в умовах, що склалися, неможливо. Коли весь світ відмовився від співпраці з рф, а її спортсмени та клуби відсторонені від усіх змагань, то агресор, поза сумнівом, захоче виключити з цього процесу і нас, але вже фізично", - розповів Стороженко.

Раніше Дикий назвав головні вимоги для організації матчів УПЛ.

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