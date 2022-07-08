Стороженко: чемпіонат УПЛ починати не потрібно

УПЛ не слід проводити наступний чемпіонат України.

Про це розповів заступник голови наглядової ради Металіста 1925 Сергій Стороженко.

"А зараз я не впевнений, що чемпіонат взагалі відбудеться, буде дограний та проведений. Моя думка, що її й починати не варто.

Ворог настільки цинічний і злий, що обов'язково завдасть удару під час матчу. Я вважаю, не можна ризикувати спортсменами, тренерами, адміністративно-технічним персоналом, арбітрами та офіційними особами. Небезпека колосальна, де б не проводився матч. У Львові, Ужгороді – не має жодного значення. Агресор дістає ракетами і з Чорного моря, і з Каспію, і з прикордонних областей. Хто відповість за життя людей? Ніхто. Виходить колективна безвідповідальність.

Треба вийти і чесно сказати, що проведення чемпіонату в умовах, що склалися, неможливо. Коли весь світ відмовився від співпраці з рф, а її спортсмени та клуби відсторонені від усіх змагань, то агресор, поза сумнівом, захоче виключити з цього процесу і нас, але вже фізично", - розповів Стороженко.