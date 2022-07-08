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Вест Гем готує трансфери Мегле та Клюйверта

Сьогодні 11:38 49 0
Вест Гем визначився з трансферними цілями
Вест Гем готує трансфери Мегле та Клюйверта
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Джастін Клюйверт, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Вест Гем визначився з наступними цілями на літньому трансферному ринку.

Про це повідомляє Corriere della Serra.

Лондонці вже готують офіційну пропозицію Аталанті щодо фулбека Йоакіма Мегле. Раніше стало відомо, що клуб Серії А хоче виручити за 25-річного данця 18-20 млн євро.

Також Вест Гем розглядає можливість придбання вінгера Роми Джастіна Клюйверта, свідчить West Ham Zone з посиланням на Gazzetta dello Sport. Минулий сезон 23-річний нідерландець провів на правах оренди в Ніцці, а його трансферна вартість зараз становить приблизно 17 мільйонів євро.

Раніше Вест Гем підписав хавбека Даунса.

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