Вест Гем готує трансфери Мегле та Клюйверта

Вест Гем визначився з трансферними цілями

Вест Гем визначився з наступними цілями на літньому трансферному ринку.

Про це повідомляє Corriere della Serra.

Лондонці вже готують офіційну пропозицію Аталанті щодо фулбека Йоакіма Мегле. Раніше стало відомо, що клуб Серії А хоче виручити за 25-річного данця 18-20 млн євро.

Також Вест Гем розглядає можливість придбання вінгера Роми Джастіна Клюйверта, свідчить West Ham Zone з посиланням на Gazzetta dello Sport. Минулий сезон 23-річний нідерландець провів на правах оренди в Ніцці, а його трансферна вартість зараз становить приблизно 17 мільйонів євро.

Раніше Вест Гем підписав хавбека Даунса.