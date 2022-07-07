Головне
Динамо розписало мирову з Янг Бойз у благодійному матчі
05.07.2022 21:42 967
У XI Всесвітніх Іграх візьме участь 102 українських спортсмени
Сьогодні 08:18 334
Ященко: Валентина Семеренко сказала, що планує виступати у цьому сезоні
Вчора 15:56 467
Вербич зацікавив Панатінаїкос
Вчора 13:39 341
Дніпро-1 може орендувати кількох легіонерів Металіста
Вчора 11:55 374
Монца розпочала переговори з Шахтарем щодо Марлона
Вчора 10:55 280
Ференцварош зіграє з Тоболом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 09:10 659
Кіченок і Остапенко вийшли до півфіналу парного Вімблдона
05.07.2022 17:58 630
Галтьє - новий головний тренер ПСЖ
05.07.2022 15:18 527
ПСЖ звільнив Почеттіно
05.07.2022 13:50 420
Прямі трансляції

Трансфер де Йонга у Манчестер Юнайтед затримується через Барселону

Сьогодні 09:44 172 0
Де Йонг влітку змінить клуб
Трансфер де Йонга у Манчестер Юнайтед затримується через Барселону
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Френкі де Йонг

Джерело - tribuna.com.

Перехід Френкі де Йонга з Барселони у Манчестер Юнайтед затримується через заборгованість каталонського клубу по зарплаті.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зарплатня хавбека складає 14 млн євро. У сезоні 2020/2021 йому заборгували 11 млн євро через коронавірус, а в минулому сезоні – 5 млн.

Ще 4 млн клуб винен йому у якості бонусів. Тож загальна заборгованість складає 20 млн євро.

Де Йонг, коли продовжив контракт з Барселоною до 2026 року, погодився на розстрочку у виплаті боргу.

Тепер же вони мають владнати це питання перед переходом в МЮ.

Англійці мають заплатити за цей трансфер в 65 мільйонів євро, ще 25 млн Барса маже отримати у вигляді бонусів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед та Барселона близькі до домовленості про трансфер де Йонга.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вихованець Львова Гаврилів загинув на війні з росією Вихованець Львова Гаврилів загинув на війні з росією 641
Російських хокеїстів підозрюють у купівлі військових білетів Російських хокеїстів підозрюють у купівлі військових білетів 685
Люксембурзький футболіст випадково обізвав Спартак у Інстаграмі ФОТО Люксембурзький футболіст випадково обізвав Спартак у Інстаграмі ФОТО 1164
Адебайор: Люблю путіна як людину Адебайор: Люблю путіна як людину 816
Тлумак: Завдання Карпат - вихід у Прем’єр-лігу Тлумак: Завдання Карпат - вихід у Прем’єр-лігу 563
Невілл: Борис Джонсон повинен піти у відставку Невілл: Борис Джонсон повинен піти у відставку 733
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19609
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 25723
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 49691 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11694
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 28146
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15605