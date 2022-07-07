Трансфер де Йонга у Манчестер Юнайтед затримується через Барселону

Де Йонг влітку змінить клуб

Перехід Френкі де Йонга з Барселони у Манчестер Юнайтед затримується через заборгованість каталонського клубу по зарплаті.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зарплатня хавбека складає 14 млн євро. У сезоні 2020/2021 йому заборгували 11 млн євро через коронавірус, а в минулому сезоні – 5 млн.

Ще 4 млн клуб винен йому у якості бонусів. Тож загальна заборгованість складає 20 млн євро.

Де Йонг, коли продовжив контракт з Барселоною до 2026 року, погодився на розстрочку у виплаті боргу.

Тепер же вони мають владнати це питання перед переходом в МЮ.

Англійці мають заплатити за цей трансфер в 65 мільйонів євро, ще 25 млн Барса маже отримати у вигляді бонусів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед та Барселона близькі до домовленості про трансфер де Йонга.