Трансфер де Йонга у Манчестер Юнайтед затримується через Барселону

Джерело - tribuna.com.
Перехід Френкі де Йонга з Барселони у Манчестер Юнайтед затримується через заборгованість каталонського клубу по зарплаті.
Про це повідомляє The Telegraph.
Зарплатня хавбека складає 14 млн євро. У сезоні 2020/2021 йому заборгували 11 млн євро через коронавірус, а в минулому сезоні – 5 млн.
Ще 4 млн клуб винен йому у якості бонусів. Тож загальна заборгованість складає 20 млн євро.
Де Йонг, коли продовжив контракт з Барселоною до 2026 року, погодився на розстрочку у виплаті боргу.
Тепер же вони мають владнати це питання перед переходом в МЮ.
Англійці мають заплатити за цей трансфер в 65 мільйонів євро, ще 25 млн Барса маже отримати у вигляді бонусів.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед та Барселона близькі до домовленості про трансфер де Йонга.