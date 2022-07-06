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Невілл: Борис Джонсон повинен піти у відставку

Сьогодні 19:01 49 0
Прем'єр-міністр Великої Британії потрапив у гучний скандал
Невілл: Борис Джонсон повинен піти у відставку

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник збірної Англії та Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повинен піти у відставку.

Про це він написав у Твіттері

"Той факт, що він тримається за місце та не йде у відставку, означає, що він отримає болісний і неприємний кінець свого сумного перебування на посаді прем’єр-міністра. Що він і заслуговує. Він повинен прийти на PMQ і піти у відставку ", – написав Невілл.

Варто зазначити, що Кріс Пінчер подав у відставку з посади заступника головного батога Консервативної партії через звинувачення в тому, що у 2019 році він п’яним домагався до двох чоловіків у клубі.

Джонсон призначив його на посаду у 2022 році. Він стверджує, що не знав про розслідування у справі Пінчера, хоча колишній постійний секретар Міністерства закордонних справ лорд Макдональд заявив, що Джонсону повідомляли про це.

На тлі скандалу навколо Джонсона у відставку подали міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак, голова МОЗ Саджид Джавід та міністр у справах сім’ї в уряді Великої Британії Уілл Куінс.

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