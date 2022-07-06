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Засновник Favbet Foundation передав ЗСУ зброю вартістю понад 630 тис грн

Сьогодні 13:45 153 0
Засновник Favbet Foundation передав ЗСУ зброю вартістю понад 630 тис грн
#Favbet, #війна

Джерело - Favbet.

Сучасну гвинтівку вартістю 630 тис грн передав українським військовим в Миколаївській області засновник Favbet Foundation Андрій Матюха у відповідь на запит захисників. Зараз військові завершують підготовку, налаштування і навчання. А найближчими днями зброя вже буде працювати по позиціям окупантів.

“Ми отримали ґвинтівку “Desertech SRS A-1” 338 калібру. Це дійсно крута зброя для нашого снайпера і він вже пристрілює її під себе. Вартість такої гвинтівки на ринку близько 18 тисяч доларів і ми дуже вдячні, що нам допомогли викупити її. Також нам передали якісний приціл, набої, та все необхідне для ефективної роботи снайпера по позиціях ворога”, – розповідає один з військових підрозділу.

Stealth Recon Scout (DT SRS) — снайперська гвинтівка, розроблена невеликою американською компанією Desert Tactical Arms. Щоб підвищити її тактичну гнучкість, розробники вирішили зробити її модульною, це забезпечує стрільцям можливість тренування з дешевшими патронами. Відповідно до заяв виробників, гвинтівки DT SRS забезпечують купчастість стрільби на рівні 0.5 MOA (кутової хвилини) при використанні відповідних патронів.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд запроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Як раніше повідомляли медіа, наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Зокрема, вже перераховано на потреби Збройних сил України напряму та через благодійні організації понад 4 млн грн, передано 5 тон пального, закуплено три машини швидкої допомоги для миколаївських медиків та два броньовані авто для фронту. Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 тис. грн. для реабілітації воїнів.

У м. Загреб (Хорватія) відкрито Центр адаптації для переселенців з України з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, співробітники компанії Favbet робозробили сайт для пошуку зниклих та евакуйованих finders.in.ua. Його база містить дані про понад 50 000 українців, яких розшукують рідні.

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