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Тлумак: Завдання Карпат - вихід у Прем’єр-лігу

Сьогодні 15:25 349 0
Фахівець - про завдання на наступний сезон
Тлумак: Завдання Карпат - вихід у Прем’єр-лігу
#Карпати, #Андрій Тлумак

Джерело - Tribuna.com.

Перед львівськими Карпатами стоїть завдання вийти до УПЛ за підсумками змагань сезону 2022/23 років у Першій лізі.

Про це заявив наставник команди Андрій Тлумак.

"Сьогодні основне завдання як нашої команди, так і країни - перемогти у війні, щоб ми вигнали окупанта. Це найголовніше. Щодо футболу, то це вихід до Прем’єр-ліги і далі, далі і далі.

Ми вже півроку не граємо у футбол. Коли були на зборі в Туреччині, то війна, на жаль, нас там застала. У нас контракти були підписані на один рік. Ми сіли, обговорили. Кожен ухвалював рішення сам. Хтось захотів приїхати, хтось вирішив розірвати контракт та шукати свої спортивні сили в інших командах.

Момент такий, що будь-яка команда з високими цілями щороку має трохи оновлюватися, щоб заходила свіжа кров, збільшувалася конкуренція. Працюємо за класичним графіком побудови клубу.

Кістяк [команди] залишився, я цим задоволений. Це Болденков, Приймак, капітан Кожанов, Чачуа, Тарануха, Галенков. Думаю, проблем немає. Ми підписали 12 молодих футболістів, розраховуємо на них", - сказав Тлумак.

У сезоні 2021-22 років Карпати виступали у групі А Другої ліги. На момент дострокової зупинки чемпіонату львівський клуб посідав перше місце у турнірній таблиці.

Раніше львівські Карпати залишило 13 футболістів.

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