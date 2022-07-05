Усі гравці ПСЖ мають брати активну участь у виступах клубу.

Про це заявив новий тренер парижан Крістоф Галтьє.

"Я вимогливий, люблю працювати, але найбільше хочу, щоб гравці були щасливі. Завдяки нашій наполегливій праці та стосункам хочу, щоб роздягальня перебувала в хорошому настрої. Для цього, вважаю, склад ПСЖ повинен бути менш численним. Я вже говорив про це з керівництвом".