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Галтьє: Склад ПСЖ повинен бути менш численним

Сьогодні 18:59 64 0
Новий тренер парижан дав коментар після призначення в команду
Галтьє: Склад ПСЖ повинен бути менш численним
#Галтьє, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ

Джерело - Le Parisien.

Усі гравці ПСЖ мають брати активну участь у виступах клубу.

Про це заявив новий тренер парижан Крістоф Галтьє.

"Я вимогливий, люблю працювати, але найбільше хочу, щоб гравці були щасливі. Завдяки нашій наполегливій праці та стосункам хочу, щоб роздягальня перебувала в хорошому настрої. Для цього, вважаю, склад ПСЖ повинен бути менш численним. Я вже говорив про це з керівництвом".

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"Футболісти не будуть щасливі, якщо вони не гратимуть та зрідка отримуватимуть практику. Ми повинні так укомплектувати команду, щоб кожен міг брати активну участь у виступах клубу", - сказав Галтьє.

Також, ПСЖ виділив 50 млн євро на форварда збірної Італії.

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