Відаль підпише півторарічний контракт з Фламенгу

Фламенгу цього тижня оформить перехід хавбека Інтера Артуро Відаля.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Угоду підпишуть на 1,5 року. Сторони майже домовилися про трансфер.

Arturo Vidal, expected to sign with Flamengo this week on one year and half contract. He’s set to leave Inter and European football to join Mengão this summer. 🔴⚫️🤝 #Flamengo



Deal in place since Saturday and now close to being completed. pic.twitter.com/58PKZi0pEB