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Роналду проведе зустріч керівництвом МЮ щодо свого майбутнього

Вчора 22:53 129 0
Юнайтед сподівається, що Роналду відіграє до кінця свого контракту
Роналду проведе зустріч керівництвом МЮ щодо свого майбутнього
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - The Telegraph.

У понеділок Кріштіану Роналду має повернутися у розташування Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Telegraph.

Клуб зі схвалення Еріка тен Гага наполягає на тому, що португалець не продається. МЮ сподівається, що Роналду відіграє до кінця свого контракту.

Клуб також наполягає на тому, що у них нема пропозицій щодо португальця, незважаючи на повідомлення про переговори його агента з Челсі, Баварією та Наполі.

МЮ лякає відсутність заміни Роналду, тому вони не можуть дозволити йому піти.

У понеділок відбудеться зустріч між клубом та гравцем, після якої вирішиться його майбутнє.

Нагадаємо, Роналду хоче 6-7 трансферів у Манчестер Юнайтед.

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