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Павелко: Вперше чую, що Ротань може очолити «Дніпро-1

Сьогодні 21:00 119 0
Павелко: Вперше чую, що Ротань може очолити «Дніпро-1
#Андрій Павелко, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб молодіжної збірної України має готувався до важливих ігор зі Словаччиною.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Зараз я не можу цього коментувати, тому що я вперше чую цю новину через ЗМІ. Ні сам Руслан, ні представники Дніпра-1 не зверталися до нас з цим питанням. Тож дуже незручно коментувати те, що може не відбутися. Коли буде таке питання - ми його обов’язково прокоментуємо".

  Актуально: Ротань може очолити Дніпро-1

"А зараз дуже важливо, щоб тренерський штаб молодіжної збірної готувався до важливих ігор зі Словаччиною, що будуть дуже принциповими для тренерської кар’єри Руслана Ротаня, адже він буде мати можливість показати свої тренерські успіхи на чолі молодіжної збірної", - сказав Павелко.

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