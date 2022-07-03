Павелко: Вперше чую, що Ротань може очолити «Дніпро-1

Тренерський штаб молодіжної збірної України має готувався до важливих ігор зі Словаччиною.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Зараз я не можу цього коментувати, тому що я вперше чую цю новину через ЗМІ. Ні сам Руслан, ні представники Дніпра-1 не зверталися до нас з цим питанням. Тож дуже незручно коментувати те, що може не відбутися. Коли буде таке питання - ми його обов’язково прокоментуємо".