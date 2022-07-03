Перемовини Фулгема з Шахтарем по Соломону уповільнилися

Головний тренер Сілва незадоволений роботою клубу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Фулгема Марку Сілва незадоволений роботою клубу в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Адам Крафтон.

Фахівець занепокоєний діяльністю команди на трансферному ринку. Наразі він вимушений проводити тренування з 10 польовими футболістами.

Серед проблем також відзначаються перемовини з Шахтарем щодо переходу вінгера Манора Соломона. Цей процес уповільнився після набуття чинності нових правил ФІФА, які дозволяють легіонерам українських клубів призупиняти контракти на сезон.

Найближчим часом Фулгем повинен оформити трансфер португальського хавбека Спортінга Жоау Паліньї, але Сілва розраховує щонайменше на 10 нових придбань.

Раніше повідомлялося, що Ніцца побореться з Фулгемом за Соломона.