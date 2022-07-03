Пріоритет Реала - продовжити контракт з Бензема

Француз може залишитися в Мадриді на кілька років

Джерело - AS.

Реал має намір продовжити контракт з лідером клубу Карімом Бенземою.

Про це повідомляє AS.

Пріоритет "вершкових" - пролонгація угоди з французом до літа 2024 року.

Зазначається, що мадридці у своїх контрактах прописують пункт, за яким виграш Золотого м’яча активує додатковий рік угоди.

Подібне сталося з Лукою Модричем, чия перемога у номінації автоматично продовжила перебування хорвата на Сантьяго Бернабеу до 2022 року.

Також Реал розраховує, що у 2024-му буде можливість підписати Ерлінга Голанда.

Нагадаємо, Бензема - найкращий гравець Ліги чемпіонів сезону 2021/2022