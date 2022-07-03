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Власники Манчестер Сіті купують Палермо за 13 мільйонів євро

Сьогодні 15:25 195 0
Клуб увійде до імперії City Football Group
Власники Манчестер Сіті купують Палермо за 13 мільйонів євро
#Манчестер Сіті, #Палермо

Джерело - sport.ua.

Компанія City Football Group, ключовим футбольним активом якої є англійський Манчестер Сіті, дуже близька до завершення процедури придбання відомого італійського клубу Палермо.

Про це повідомляє Goal.com.

Очікується, що за 80% акцій клубу арабські інвестори заплатять близько 13 мільйонів євро.

Палермо стане одинадцятим футбольним клубом, що входить до імперії City Football Group.

У 2019 році Палермо був визнаний банкрутом, проте шляхом створення нової юрособи команді вдалося пройти шлях від Серії D до Серії В, куди рожево-чорним вдалося вийти за підсумками сезону-2021/22.

Раніше Манчестер Сіті підписав воротаря Армінії.

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