Власники Манчестер Сіті купують Палермо за 13 мільйонів євро

Джерело - sport.ua.
Компанія City Football Group, ключовим футбольним активом якої є англійський Манчестер Сіті, дуже близька до завершення процедури придбання відомого італійського клубу Палермо.
Про це повідомляє Goal.com.
Очікується, що за 80% акцій клубу арабські інвестори заплатять близько 13 мільйонів євро.
Палермо стане одинадцятим футбольним клубом, що входить до імперії City Football Group.
У 2019 році Палермо був визнаний банкрутом, проте шляхом створення нової юрособи команді вдалося пройти шлях від Серії D до Серії В, куди рожево-чорним вдалося вийти за підсумками сезону-2021/22.
Раніше Манчестер Сіті підписав воротаря Армінії.