Два колишні гравці збірної України зіграють у матчі легенд на росії

Тимощук та Співак візьмуть участь у поєдинку легенд

Ексгравці національної збірної України Анатолій Тимощук та Олександр Співак візьмуть участь у матчі легенд московського Спартака та пітерського Зеніта.

Про це повідомляє РФС.

Обидва українці зіграють за Зеніт, за який вони виступали під час ігрової кар'єри. Зустріч відбудеться 8 липня у Санкт-Петербурзі.

Тимощук зіграв за Зеніт 100 матчів, а за збірну України - 144, що є національним рекордом. Анатолія вже позбавили всіх футбольних звань та регалій на території рідної країни.

На рахунку Співака 145 ігор у складі Зеніта та 3 поєдинки за синьо-жовтих.