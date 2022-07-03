Два колишні гравці збірної України зіграють у матчі легенд на росії

Джерело - sport.ua.
Ексгравці національної збірної України Анатолій Тимощук та Олександр Співак візьмуть участь у матчі легенд московського Спартака та пітерського Зеніта.
Про це повідомляє РФС.
Обидва українці зіграють за Зеніт, за який вони виступали під час ігрової кар'єри. Зустріч відбудеться 8 липня у Санкт-Петербурзі.
Тимощук зіграв за Зеніт 100 матчів, а за збірну України - 144, що є національним рекордом. Анатолія вже позбавили всіх футбольних звань та регалій на території рідної країни.
На рахунку Співака 145 ігор у складі Зеніта та 3 поєдинки за синьо-жовтих.