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Фіорентина домовилась з Аталантою про оренду Голліні

Сьогодні 11:55 166 0
Фіорентина домовилась з Аталантою про оренду Голліні
#Аталанта, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина досягла домовленості з Аталантою щодо оренди голкіпера П’єрлуїджі Голліні. 

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Фіалки заплатять за оренду 0,5 млн євро. Також у клубу буде опція викупу контракту за 8,5 млн. У разі викупу угода буде чинна до 2027 року.

27-річний воротар в минулому сезоні грав в оренді за Тоттенгем. Він провів 10 матчів за команду в усіх турнірах.

Раніше Додо узгодив умови контракту з Фіорентиною.

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