Фіорентина домовилась з Аталантою про оренду Голліні

Фіорентина досягла домовленості з Аталантою щодо оренди голкіпера П’єрлуїджі Голліні.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Фіалки заплатять за оренду 0,5 млн євро. Також у клубу буде опція викупу контракту за 8,5 млн. У разі викупу угода буде чинна до 2027 року.

27-річний воротар в минулому сезоні грав в оренді за Тоттенгем. Він провів 10 матчів за команду в усіх турнірах.

🔜 Done Deal and confirmed! Pierluigi #Gollini to #Fiorentina from #Atalanta on loan (€0,5M) with option to buy (8,5M). Contract until 2027 (1+4). #transfers @violanews https://t.co/NJSR9tew2q