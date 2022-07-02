Вернидуб: Мене ніхто не звільняв із ЗСУ

Новий головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб поєднує тренерську роботу з військовою службою.

Про це заявив сам тренер.

"Був наказ про моє переведення. Ніхто мене не звільняв з лав ЗСУ, я не підписував контракт. Я сам повернувся дуже швидко й 27 лютого пішов по мобілізації.

Мені дали можливість працювати з командою, довго розмовляли на цю тему. Я не міг зрозуміти, як це може бути в час, коли йде війна. Але, люди переконали мене, що потрібно займатися своєю справою. Зараз є можливість займатися тренерською діяльністю, знаходячись в ЗСУ.

Якщо мені зателефонують і скажуть, що потрібно з’явитися за місцем моєї служби, то я повинен одразу це зробити. Переодягнутися у свою військову форму та поїхати туди, де я приписаний.

Я вже пару разів їздив. Щоб мене бачили, познайомитися з хлопцями. Там, де я був раніше, було дуже весело та гаряче", - зазначив Вернидуб.