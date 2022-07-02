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Вернидуб: Мене ніхто не звільняв із ЗСУ

Сьогодні 14:39 120 0
Наставник Кривбасу - про роботу з командою під час війни
Вернидуб: Мене ніхто не звільняв із ЗСУ
#Юрій Вернидуб, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Новий головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб поєднує тренерську роботу з військовою службою.

Про це заявив сам тренер.

"Був наказ про моє переведення. Ніхто мене не звільняв з лав ЗСУ, я не підписував контракт. Я сам повернувся дуже швидко й 27 лютого пішов по мобілізації.

Мені дали можливість працювати з командою, довго розмовляли на цю тему. Я не міг зрозуміти, як це може бути в час, коли йде війна. Але, люди переконали мене, що потрібно займатися своєю справою. Зараз є можливість займатися тренерською діяльністю, знаходячись в ЗСУ.

Якщо мені зателефонують і скажуть, що потрібно з’явитися за місцем моєї служби, то я повинен одразу це зробити. Переодягнутися у свою військову форму та поїхати туди, де я приписаний.

Я вже пару разів їздив. Щоб мене бачили, познайомитися з хлопцями. Там, де я був раніше, було дуже весело та гаряче", - зазначив Вернидуб.

Раніше Кривбас залишили 12 футболістів.

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