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Ексгравець збірної Італії розповів куди може перейти Роналду

Сьогодні 09:53 207 0
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Ексгравець збірної Італії розповів куди може перейти Роналду
#Манчестер Юнайтед, #Рома, #Кріштіану Роналду, #Фіорентина, #Ювентус, #Анджело Ді Лівіо

Джерело - Corriere Dello Sport.

Рома може підписати форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це розповів колишній гравець Ювентуса, Фіорентини та збірної Італії Анджело Ді Лівіо.

"У мене є підтвердження з декількох джерел, що "Рома" намагається підписати Кріштіану Роналду, і 7 липня вони можуть оголосити про його перехід. Ця новина поширилась в футбольному світі".

  Актуально: Інтер відхилив пропозицію про підписання Роналду

"Про це говорять багато колишніх гравців. Крім того, я спілкувався з другом, який працює на телебаченні. Він чув про переговори щодо Роналду від дуже важливої людини в Ромі за обідом кілька днів тому", - сказав Ді Лівіо.

Нагадаємо, 14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду.

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