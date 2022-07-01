Ексгравець збірної Італії розповів куди може перейти Роналду

Португалець може продовжити кар'єру в Серії А

Джерело - Corriere Dello Sport.

Рома може підписати форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

Про це розповів колишній гравець Ювентуса, Фіорентини та збірної Італії Анджело Ді Лівіо.

"У мене є підтвердження з декількох джерел, що "Рома" намагається підписати Кріштіану Роналду, і 7 липня вони можуть оголосити про його перехід. Ця новина поширилась в футбольному світі".

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"Про це говорять багато колишніх гравців. Крім того, я спілкувався з другом, який працює на телебаченні. Він чув про переговори щодо Роналду від дуже важливої людини в Ромі за обідом кілька днів тому", - сказав Ді Лівіо.

Нагадаємо, 14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду.