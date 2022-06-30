Гендиректор Кривбасf: З Вернидубом у команди будуть великі завдання

Кривбас буде мати амбітні завдання в УПЛ з приходом Юрія Вернидуба.

Про це розповів генеральний директор криворіжців Володимир Баєнко у коментарі Футбол 1.

"Перший збір закінчується через п‘ять днів. Потім два вихідних. Ще один збір у Кривому Розі. Після цього ми на третій збір плануємо виїхати на захід України. Зараз вже практично домовились. І потім повертаємося до Кривого Рогу, готуємось до початку чемпіонату".

Дата початку чемпіонату є, ми від цього відштовхуємося, і тому плануємо свою підготовку під цю дату.

Завдання у нас одне: виходити і грати. Але з таким тренером завдання автоматично стають великими, тому що Юрій Вернидуб дуже амбітний. Він хоче вигравати кожну гру, а якщо ми виграємо кожну гру, то вирішимо завдання", — сказав Баєнко.