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Гендиректор Кривбасf: З Вернидубом у команди будуть великі завдання

Сьогодні 23:37 34 0
Володимир Баєнко прокоментував завдання команди
Гендиректор Кривбасf: З Вернидубом у команди будуть великі завдання
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас буде мати амбітні завдання в УПЛ з приходом Юрія Вернидуба.

Про це розповів генеральний директор криворіжців Володимир Баєнко у коментарі Футбол 1.

"Перший збір закінчується через п‘ять днів. Потім два вихідних. Ще один збір у Кривому Розі. Після цього ми на третій збір плануємо виїхати на захід України. Зараз вже практично домовились. І потім повертаємося до Кривого Рогу, готуємось до початку чемпіонату".

Дата початку чемпіонату є, ми від цього відштовхуємося, і тому плануємо свою підготовку під цю дату.

Завдання у нас одне: виходити і грати. Але з таким тренером завдання автоматично стають великими, тому що Юрій Вернидуб дуже амбітний. Він хоче вигравати кожну гру, а якщо ми виграємо кожну гру, то вирішимо завдання", — сказав Баєнко.

Раніше Вернидуб пояснив прихід у Кривбас.

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