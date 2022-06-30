Фонсека: Виведемо Лілль на найвищий рівень

Новий наставник Лілля Паулу Фонсека задоволений своїм призначенням на посаду головного тренера французького клубу.

Про це заявив сам тренер.

"Стати новим тренером Лілля - для мене гордість і велика честь. Усвідомлюю, що приєднання до цього великого французького клубу з його багатою історією та вражаючим послужним списком також дає мені велику відповідальність. Тому я радий розпочати цю пригоду з Ліллем і прагну працювати з персоналом і гравцями.

Перш за все, я надзвичайно мотивований і сповнений рішучості гарантувати, що разом, спільно, ми досягнемо поставлених цілей і виведемо клуб і команду на найвищий рівень. Дякую керівникам Лілля за довіру.

Також з нетерпінням чекаю зустрічі з фанами "Лілля" на цьому чудовому стадіоні, вже дякую їм за теплу зустріч. Вперед, доги", - сказав Фонсека.