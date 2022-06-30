Селезньов назвав фаворита наступного сезону УПЛ

Минай має гарні шанси добре виступити у наступному чемпіонаті УПЛ.

Про це заявив нападник команди Євген Селезньов.

"Я говоритиму об'єктивно. Динамо Київ - фаворит, а потім Шахтар та Дніпро-1. Гірники по грі будуть сильнішими за Дніпро-1.

Чи Минай може здивувати? Вважаю, що є дуже гарні шанси, що це станеться. По-перше, ми гратимемо вдома. По-друге, чемпіонат буде без легіонерів, що вирівнює шанси команд. По-третє, ну і групка буде у нас", - сказав Селезньов.