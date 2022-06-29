Головне
Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023
28.06.2022 23:09 726
Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні
Вчора 18:37 335
Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону
Вчора 17:14 423
Костюк поступилась у другому колі Вімблдону
Вчора 16:21 420
Михайлюк: Приїхав, щоб допомогти збірній України вийти на чемпіонат світу
Вчора 15:41 341
Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно
Вчора 09:39 430
Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови
Вчора 09:25 671
Динамо на зборах зіграє з бельгійським клубом
Вчора 08:39 374
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги
28.06.2022 15:23 627
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
28.06.2022 11:18 658
Прямі трансляції

Динамо поступилося Лозанні у контрольному матчі

Вчора 22:53 179 0
Перемогу святкувала команда з Швейцаріїї
Динамо поступилося Лозанні у контрольному матчі
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо на зборі у Швейцарії поступилося Лозанні у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 2:0 на користь швейцарського клубу.

Контрольний матч

29 червня

Лозанна - Динамо 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Койл, 2:0 - 44 Койл

Динамо: Нещерет (Бойко, 55), Кравченко, Боль, Біловар (Бурда, 55), Вівчаренко (Дубінчак, 55), Шепелєв (Яцик, 55), Андрієвський (Гармаш, 55), В. Волошин (Антюх, 46), Буяльський (Царенко, 72), Ванат (Малиш, 72), Бєсєдін (Н. Волошин, 55).

Раніше Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі.

Нагадаємо Ребров хоче підписати Сидорчука в Аль-Айн.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ейфорія у Глазго: рік тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 ВІДЕО Ейфорія у Глазго: рік тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 ВІДЕО 428
Гравець збірної Польщі відмовляється повертатися в російський клуб Гравець збірної Польщі відмовляється повертатися в російський клуб 462
"Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО "Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО 786
Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови 671
Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно 430
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 29 червня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 29 червня 851
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 89464 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 175072 6
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23158 4
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203209
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5565
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13582 25