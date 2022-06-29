Гравець збірної Польщі відмовляється повертатися в російський клуб

Футболіст не хоче грати на росії

Півзахисник збірної Польщі та московського Динамо Себастьян Шиманські не хоче продовжувати кар’єру на росії.

Про це повідомляє видання РБ Спорт.

Футболіст шукає можливості не повертатися до табору клубу. Шиманські не хоче більше захищати кольори російської команди через власні політичні погляди.

Контракт Себастьяна з Динамо чинний аж до 2026 року. Проте футболістом цікавляться чимало європейських клубів.

В минулому сезоні Шиманські забив 6 голів та віддав 8 результативних передач за 27 матчів.

Раніше Рибуса виключили із збірної Польщі.