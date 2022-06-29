Каліду Кулібалі влітку може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Челсі хоче влітку серйозно посилити лінію оборони.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Лондонці повернулися до варіанта із підписанням захисника Наполі Каліду Кулібалі, який за рік може стати вільним агентом.

31-річний сенегалець обійдеться набагато дешевше, ніж інші трансферні цілі Челсі. Йдеться про Маттейса де Лігта з Ювентуса, а також Мілана Шкріньяра з Інтера.

Керівництво "синіх" вже зв'язалося з агентами гравця для обговорення можливої співпраці.

Минулого сезону на рахунку сенегальця 3 голи та 3 асисти у 27 матчах Серії А.

Раніше Кулібалі відхилив пропозицію Барселони.