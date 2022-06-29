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Селезньов: Хотів йти в тероборону

Сьогодні 18:55 143 0
Євген Селезньов розповів, чому він не пішов у тероборону
Селезньов: Хотів йти в тероборону
#Євген Селезньов

Джерело - Чемпіон.

Нападник Миная Євген Селезньов пояснив, чому не пішов у тероборону.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

Актуально: Селезньов: На Закарпатті став як рідний

"Я хотів піти, але зупинив син. Я не хочу про це говорити, це буде виглядати, як піар, а мені цього не потрібно.

Син підійшов до мене та сказав: "Я тебе нікуди не відпущу, якщо будеш йти, то підемо удвох". А куди я з ним піду? Не думаю, що потрібно про це говорити, це більше, як піар, а я цього не люблю", - розповів Селезньов.

Раніше повідомлялося, що Селезньов продовжить контракт з Минаєм.

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