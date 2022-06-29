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Левченко: Хочеться зрозуміти, що у голові в Іванісені

Сьогодні 18:26 196 0
Євген Левченко прокоментував продовження виступів Дмитрі Іванісені за російський клуб
Левченко: Хочеться зрозуміти, що у голові в Іванісені
#Дмитро Іванісеня, #Євген Левченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець збірної України Євген Левченко відреагував на продовження виступів Дмитра Іванісені за російські Крилья Совєтов.

Про це він розповів у Twitter.

"Мені дуже хочеться зрозуміти, що у голові у Дмитра Іванісені, який спокійно грає в країні-агресорі, у команді Крилья Совєтов.

Ось реально цікаво. Як він та інші українці, які продовжують там грати дивляться на те, як Росія бомбить їхню батьківщину", – написав Левченко.

Нагадаємо, Іванісеня відновив виступи за російський клуб.

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