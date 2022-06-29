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Кучеренко може повернутися в Інгулець

Сьогодні 10:25 69 0
Минулого сезону українець грав за Волинь
Кучеренко може повернутися в Інгулець
#Волинь, #Інгулець, #Олександр Кучеренко

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник Олександр Кучеренко може продовжити кар'єру у складі Інгульця.

Про це повідомляє Sport Arena.

Першу частину минулого сезону 30-річний українець провів у складі Волині, забивши один гол у 13 матчах.

На рахунку Кучеренка - 96 матчів та п'ять голів за Інгулець у 2017-21 роках. Також у чемпіонаті України хавбек виступав за Зірку.

Раніше стало відомо, що петрівський клуб переглядає півзахисників Максима Марусича та Володимира Одарюка.

Минулого тижня головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко заявляв, що на контракті у клубу залишалося лише 12 футболістів.

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