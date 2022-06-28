Динамо поверне Кендзьору та Вербича

Динамо найближчими днями на збір київської команди у Швейцарії приїдуть легіонери Томаш Кендзьора та Беньямін Вербич.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Захисник та хавбек зможуть допомогти команді у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів, які проходитимуть не в Україні.

Інформації про те, чи готові вони брати участь у матчах в Україні, наразі немає.

Крім того, найближчими днями склад мають поповнити всі збірники, які мали відпочинок після матчів національної команди.

Нагадаємо, Цітаішвілі тренується з Динамо.