Саншеш може перейти у ПСЖ

Ренату Санчеш може змінити клуб

Півзахисник Лілля Ренату Саншеш близький до трансферу у ПСЖ.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Новий спортивний директор "парижан" Луїс Кампос особисто хоче бачити хавбека у команді.

Повідомляється, що Саншеш також не бачить альтернатив – Луїс Кампос дав йому шанс і реанімував кар'єру півзахисника у Ліллі після невдач у Свонсі та Баварії.

Мілан хотів підписати португальця, але тепер простір для маневру у "россонері" обмежений.

Контракт півзахисника спливає влітку 2023 року.

Минулого сезону Саншеш провів за Лілль 32 матчі, забив 2 голи і віддав 5 гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює 24-річного португальця у 28 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан узгодив контракт з Санчешом.