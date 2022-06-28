Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
26.06.2022 18:54 1057
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги
Вчора 15:23 495
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
Вчора 11:18 528
Ван Леувен - головний тренер Зорі
Вчора 10:43 546
Долгополов: росію слід визнати терористичною державою
27.06.2022 19:55 349
Вацко назвав наступного тренера Шахтаря
27.06.2022 19:40 1232
Мотор пропустить наступний сезон Ліги чемпіонів
27.06.2022 17:37 410
Динамо відправило Родрігеса в оренду
27.06.2022 17:24 664
Калініна з перемоги стартувала на Вімблдоні
27.06.2022 16:43 559
Михайлов виграв турнір з вільної боротьби у Римі
27.06.2022 16:30 303
Прямі трансляції

Саншеш може перейти у ПСЖ

Вчора 21:29 197 0
Ренату Санчеш може змінити клуб
Саншеш може перейти у ПСЖ
Фото - gettyimages
#Лілль, #ПСЖ, #Санчеш, #Футбольні трансфери

Джерело - ua-football.com.

Півзахисник Лілля Ренату Саншеш близький до трансферу у ПСЖ.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Новий спортивний директор "парижан" Луїс Кампос особисто хоче бачити хавбека у команді.

Повідомляється, що Саншеш також не бачить альтернатив – Луїс Кампос дав йому шанс і реанімував кар'єру півзахисника у Ліллі після невдач у Свонсі та Баварії.

Мілан хотів підписати португальця, але тепер простір для маневру у "россонері" обмежений.

Контракт півзахисника спливає влітку 2023 року.

Минулого сезону Саншеш провів за Лілль 32 матчі, забив 2 голи і віддав 5 гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює 24-річного португальця у 28 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан узгодив контракт з Санчешом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Головкін - про війну в Україні: Я не політолог, щоб обговорювати такі глобальні питання Головкін - про війну в Україні: Я не політолог, щоб обговорювати такі глобальні питання 507
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду 14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду 528
Ван Леувен - головний тренер Зорі Ван Леувен - головний тренер Зорі 546
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги 495
Зінченко зацікавив Челсі Зінченко зацікавив Челсі 510
Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії 1120
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203190
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 7211
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 29196 2
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 42345
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10058 3
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35596