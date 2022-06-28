Лівий Берег призупинив діяльність професійної команди

Друголіговий Лівий берег спростував чутки щодо завершення свого функціонування через війну в Україні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація про начебто припинення діяльності професіонального ФК Лівий Берег. У світлі цієї інформаційної хвилі хочемо вас запевнити, що ФК Лівий Берег був, є і надалі існуватиме не тільки як дитячо-юнацька Академія, а також як дуже амбітний професіональний футбольний клуб з великими цілями й досягненнями.

Більшість гравців та представників тренерського складу Лівого берега ухвалили особисте рішення не повертатися до країни з підготовчих зборів у Туреччині, залишившись за кордоном попри те, що керівництвом клубу були створені всі логістичні умови для повернення в Україну та подальшої співпраці. Зважаючи на це, було ухвалене рішення про припинення взаємовідносин з чинним тренерським штабом та футболістами.

Таким складом команда існувати не могла! Натомість з квітня 2022 року клуб відновив свою роботу, зосередив всю увагу на роботі дитячо-юнацької школи, активно продовжував і продовжує займатися благодійністю. Зараз ми розуміємо, що побудова головної команди, яка була б еталоном для вихованців Академії, потребує чимало часу. Тому керівництвом клубу було ухвалене єдино правильне рішення про тимчасове призупинення діяльності професіональної команди.

Але ми обіцяємо, що клуб готуватиметься для участі у змаганнях серед професіоналів у сезоні 2023/24. Для цього найближчим часом будуть підготовлені відповідні документи на розгляд компетентних футбольних організацій. Тим часом ми щоденно і активно продовжуємо свою роботу", – йдеться у заяві.