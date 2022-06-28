Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
26.06.2022 18:54 1017
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги
Сьогодні 15:23 408
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
Сьогодні 11:18 471
Ван Леувен - головний тренер Зорі
Сьогодні 10:43 488
Долгополов: росію слід визнати терористичною державою
Вчора 19:55 333
Вацко назвав наступного тренера Шахтаря
Вчора 19:40 1181
Мотор пропустить наступний сезон Ліги чемпіонів
Вчора 17:37 390
Динамо відправило Родрігеса в оренду
Вчора 17:24 638
Калініна з перемоги стартувала на Вімблдоні
Вчора 16:43 538
Михайлов виграв турнір з вільної боротьби у Римі
Вчора 16:30 291
Прямі трансляції

Лівий Берег призупинив діяльність професійної команди

Сьогодні 19:58 239 0
Лівий берег виступив з офіційною заявою щодо припинення існування
Лівий Берег призупинив діяльність професійної команди
#Лівий берег

Джерело - Чемпіон.

Друголіговий Лівий берег спростував чутки щодо завершення свого функціонування через війну в Україні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація про начебто припинення діяльності професіонального ФК Лівий Берег. У світлі цієї інформаційної хвилі хочемо вас запевнити, що ФК Лівий Берег був, є і надалі існуватиме не тільки як дитячо-юнацька Академія, а також як дуже амбітний професіональний футбольний клуб з великими цілями й досягненнями.

Більшість гравців та представників тренерського складу Лівого берега ухвалили особисте рішення не повертатися до країни з підготовчих зборів у Туреччині, залишившись за кордоном попри те, що керівництвом клубу були створені всі логістичні умови для повернення в Україну та подальшої співпраці. Зважаючи на це, було ухвалене рішення про припинення взаємовідносин з чинним тренерським штабом та футболістами.

Таким складом команда існувати не могла! Натомість з квітня 2022 року клуб відновив свою роботу, зосередив всю увагу на роботі дитячо-юнацької школи, активно продовжував і продовжує займатися благодійністю. Зараз ми розуміємо, що побудова головної команди, яка була б еталоном для вихованців Академії, потребує чимало часу. Тому керівництвом клубу було ухвалене єдино правильне рішення про тимчасове призупинення діяльності професіональної команди.

Але ми обіцяємо, що клуб готуватиметься для участі у змаганнях серед професіоналів у сезоні 2023/24. Для цього найближчим часом будуть підготовлені відповідні документи на розгляд компетентних футбольних організацій. Тим часом ми щоденно і активно продовжуємо свою роботу", – йдеться у заяві.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шапаренко цікавив клуби АПЛ Шапаренко цікавив клуби АПЛ 558
Російські окупанти викрали чемпіона України з велоспорту Російські окупанти викрали чемпіона України з велоспорту 591
У Баєрі оцінили можливий трансфер Мудрика У Баєрі оцінили можливий трансфер Мудрика 543
Калініна: З Цуренко у нас буде дуже гарний матч між двома українками Калініна: З Цуренко у нас буде дуже гарний матч між двома українками 682
Ван Леувен - головний тренер Зорі Ван Леувен - головний тренер Зорі 488
Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії Стаховський розкритикував Усика за бій з Джошуа в Саудівській Аравії 707
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19551
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19071
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 25624
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 15962
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 7210
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15914 5