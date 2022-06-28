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Красніков: Коли футбол є у країні - це дуже важливо

Сьогодні 16:19 209 0
Віцепрезидент Металіста розповів про наступний сезон УПЛ
Красніков: Коли футбол є у країні - це дуже важливо
#Металіст, #Євген Красніков

Джерело - Чемпіон.

Міністерство спорту, президент УАФ Андрій Павелко та клуби УПЛ хочуть провдоити чемпіонат України з футболу.

Про це заявив віцепрезидент Металіста Євгена Красніков.

"Я бачу, що Міністерство спорту, президент УАФ Андрій Павелко, всі клуби хочуть проводити чемпіонат - це найголовніше. А де? Думаю, домовимося, вирішимо, ухвалимо спільне правильне рішення. Найголовніше - провести чемпіонат". 

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"Не важливий рівень, якість. Хотілося б, щоб він був цікавий для вболівальників, але найголовніше - провести чемпіонат. Коли футбол є у країні - це дуже важливо. Багато прихильників, щоб проводити лише в Україні. Я думаю, треба до цього питання підходити дуже гнучко", - сказав Красніков.

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