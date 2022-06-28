Красніков: Коли футбол є у країні - це дуже важливо

Міністерство спорту, президент УАФ Андрій Павелко та клуби УПЛ хочуть провдоити чемпіонат України з футболу.

Про це заявив віцепрезидент Металіста Євгена Красніков.

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"Не важливий рівень, якість. Хотілося б, щоб він був цікавий для вболівальників, але найголовніше - провести чемпіонат. Коли футбол є у країні - це дуже важливо. Багато прихильників, щоб проводити лише в Україні. Я думаю, треба до цього питання підходити дуже гнучко", - сказав Красніков.