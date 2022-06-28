Favbet Foundation передав броньований автомобіль для потреб українських захисників

Поліцейські отримали бронемашину від Favbet Foundation

Джерело - Favbet.

Полк поліції особливого призначення у Київській області отримав від благодійного фонду Favbet Foundation броньований автомобіль Volkswagen Transporter. Про це повідомили у прес-службі компанії Favbet.





Це перший автомобіль з партії, що буде передано українським захисникам найближчим часом.





"Тисячі волонтерів та благодійних фондів зараз працюють задля перемоги. Команда Favbet Foundation також виконує свій обов'язок, але це краплина в морі в порівнянні з тим, що роблять наші військовослужбовці на передовій", - зазначає Ігор Сірук, голова наглядової ради Favbet Foundation.





Авто буде використовуватися Полком поліції особливого призначення у Київській області для транспортування особового складу та невеликих вантажів для забезпечення потреб українських захисників. За словами командира ППОП ГУНП в Київській області, це суттєво допоможе захисникам під час ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій.



Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд запроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.