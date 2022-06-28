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Favbet Foundation передав броньований автомобіль для потреб українських захисників

Сьогодні 12:35 173 0
Поліцейські отримали бронемашину від Favbet Foundation
Favbet Foundation передав броньований автомобіль для потреб українських захисників
#Favbet, #війна

Джерело - Favbet.

Полк поліції особливого призначення у Київській області отримав від благодійного фонду Favbet Foundation броньований автомобіль Volkswagen Transporter. Про це повідомили у прес-службі компанії Favbet.

Це перший автомобіль з партії, що буде передано українським захисникам найближчим часом. 

"Тисячі волонтерів та благодійних фондів зараз працюють задля перемоги. Команда Favbet Foundation також виконує свій обов'язок, але це краплина в морі в порівнянні з тим, що роблять наші військовослужбовці на передовій", - зазначає Ігор Сірук, голова наглядової ради Favbet Foundation.

Авто буде використовуватися Полком поліції особливого призначення у Київській області для транспортування особового складу та невеликих вантажів для забезпечення потреб українських захисників. За словами командира ППОП ГУНП в Київській області, це суттєво допоможе захисникам під час ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд запроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

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