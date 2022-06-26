Довбик не веде переговори щодо переходу в Фенербахче

ЗМІ спростовують переговори з турецьким клубом

Джерело - SportArena.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик не веде переговори щодо переходу у Фенербахче.

Про це повідомляє SportArena.

Раніше про бажання клубу підписати українця повідомило турецьке видання Fotomac. Також повідомлялось, що Фенербахче хоче оформити трансфер до матчів з Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Ігри відбудуться 20 та 27 липня.

У достроково завершеному сезоні 25-річний форвард очолив список бомбардирів з 14 голами в 17 матчах.

Раніше повідомлялось, що ним цікавились Торіно, Болонья та Ноттінгем Форест.