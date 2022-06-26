Верес підписав контракт з Гагуном

Півзахисник знайшов нову команду

Джерело - ФК Верес.

Новачком Вереса став 28-річний захисник Роман Гагун, останнім клубом якого був львівський Рух.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

У сезоні 2021/22, який не було дограно через агресію русні, Гагун зіграв сім матчів за львів'ян. Загалом на рахунку Романа 23 матчі в УПЛ. Окрім цього новий член червоно-чорної команди має чималий досвід виступів в Першій лізі (62 матчі, 2 забиті м'ячі, 5 асистів за Агробізнес).

Угоду укладено строком на рік з опцією перегляду умов після завершення першого кола сезону 2022/23.

"Радий приєднатися до Вереса. Чув чимало позитивних відгуків про цей клуб. Перш за все, він зацікавив мене своєю відкритістю і щирістю. До того ж, рівняни закінчують реконструкцію власної арени, що, безумовно, є вкрай важливим чинником у нинішніх умовах. Дякую Вересу за довіру, сподіваюсь виправдати покладені на мене надії тренерського штабу та керівництва. А вболівальники рівнян - одні з найкращих в Україні. Пам'ятаю їх несамовиту гучну підтримку Вереса на Арені Львів під час моїх виступів за Рух. Безперечно, за наявності таких відданих фанів приємно грати. Тож, з нетерпінням чекаю початку тренувань та офіційних ігор", - сказав Гагун.

Раніше Верес підписав нові контракти з Сергійчуком, Мірошником та Данилюком.