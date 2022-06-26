Головне
Динамо зіграло внічию у першому контрольному матчі
Сьогодні 18:54 279
Збірна України стала чемпіоном Європи серед кадетів
Сьогодні 19:39 120
Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі
Сьогодні 17:41 160
Багатскіс: Команда має бути спокійнішою незалежно від суперника
Сьогодні 17:10 165
Тренер Джошуа: Ми будемо готові до всього, що запропонує Усик
Сьогодні 16:12 193
Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим
Вчора 23:09 497
Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії
Вчора 21:58 680
Романчук фінішував п'ятим на чемпіонаті світу
Вчора 20:39 572
Кіченок та Остапенко не зіграють у парному фіналі в Істборні
Вчора 19:11 422
Збірна України здобула золоту медаль на чемпіонаті світу у хайлайті
Вчора 18:55 547
Прямі трансляції

Верес підписав контракт з Гагуном

Сьогодні 19:55 115 0
Півзахисник знайшов нову команду
Верес підписав контракт з Гагуном
#Верес, #Роман Гагун

Джерело - ФК Верес.

Новачком Вереса став 28-річний захисник Роман Гагун, останнім клубом якого був львівський Рух

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

У сезоні 2021/22, який не було дограно через агресію русні, Гагун зіграв сім матчів за львів'ян. Загалом на рахунку Романа 23 матчі в УПЛ. Окрім цього новий член червоно-чорної команди має чималий досвід виступів в Першій лізі (62 матчі, 2 забиті м'ячі, 5 асистів за Агробізнес).

Угоду укладено строком на рік з опцією перегляду умов після завершення першого кола сезону 2022/23.

"Радий приєднатися до Вереса. Чув чимало позитивних відгуків про цей клуб. Перш за все, він зацікавив мене своєю відкритістю і щирістю. До того ж, рівняни закінчують реконструкцію власної арени, що, безумовно, є вкрай важливим чинником у нинішніх умовах. Дякую Вересу за довіру, сподіваюсь виправдати покладені на мене надії тренерського штабу та керівництва. А вболівальники рівнян - одні з найкращих в Україні. Пам'ятаю їх несамовиту гучну підтримку Вереса на Арені Львів під час моїх виступів за Рух. Безперечно, за наявності таких відданих фанів приємно грати. Тож, з нетерпінням чекаю початку тренувань та офіційних ігор", - сказав Гагун.

Раніше Верес підписав нові контракти з Сергійчуком, Мірошником та Данилюком.

Коментарі ()
Популярне зараз
Український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон Український чемпіон НБА виставив перстень на аукціон 501
Тренер Колоса просить військових повернути футболістів, які пішли на фронт Тренер Колоса просить військових повернути футболістів, які пішли на фронт 498
Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим Аль-Айн продовжив контракт із Ребровим 497
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу 2556
Ювентус та ПСЖ можуть здійснити обмін гравцями Ювентус та ПСЖ можуть здійснити обмін гравцями 374
Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії 680
Рекомендуємо
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20241
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3116 2
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13557 25
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11611
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39331
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 14985