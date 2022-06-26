Луческу: Кияни зупиняли мене, щоб подякувати за те, що я повернувся

Джерело - blick.ch.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу повернувся в Україну разом гравцями, щоб розпочати підготовку до сезону та показати, що життя може тривати навіть у цих умовах.
Про це заявив сам фахівець.
"Метою було показати, що життя може тривати навіть у цих умовах. Я йшов містом, і люди зупиняли мене, щоб подякувати за те, що я повернувся до Києва, щоб почати підготовку. Ті, хто залишився там, відчувають себе покинутими.
На початку найважче було забезпечити безпеку гравців. Почуття, яке ми відчуваємо найбільше, це страх - для кожного. Треба було позбутися цього страху. Єдиним рішенням було продовжувати грати у футбол.
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Дуже важливо провести УПЛ в Україні, навіть якщо це потрібно буде робити на менш небезпечних територіях. Щоб показати всім, що життя має тривати. Ми не можемо зупинитися. Я сподіваюся, що після нашого останнього товариського матчу (29 липня проти Евертона - прим.) ми зможемо повернутися до Києва. Сподіваємося на це щодня", - сказав Луческу.