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Став відомий стартовий склад Динамо на матч з командою Івердон Спорт

Сьогодні 16:53 221 0
Кияни проводять підготовку до Ліги чемпіонів
Став відомий стартовий склад Динамо на матч з командою Івердон Спорт
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні о 17:00 розпочнеться перший контрольний матч Динамо у рамках підготовки до нового сезону. У Швейцарії команда Мірчі Луческу зіграє з командою Івердон Спорт.

Стартовий склад на контрольний матч: Нещерет - Кравченко, Боль, Біловар, Дубінчак - Яцик, Шепелєв, Буяльський (к), Цитаїшвілі, Антюх - Бєсєдін.

Запасні: Бойко, Вівчаренко, Бурда, Малиш, Ванат, Царенко, Андрієвський, Гармаш, М. Волошин, Тимчик, В. Волошин, Дячук.

Раніше стали відомі стадіони, на яких гратимуть матчі УПЛ.

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