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Шаран: Футбол зараз дуже потрібен людям

Сьогодні 16:26 112 0
Тренер - про важливість проведення чемпіонату України
Шаран: Футбол зараз дуже потрібен людям
#Минай, #Володимир Шаран

Джерело - ФК Минай.

Наставник Миная Володимир Шаран підтримує ініціативу проводити чемпіонат України під час війни.

Про це заявив сам фахівець.

"Футбол - спорт номер один. Це найулюбленіший вид спорту мільйонів людей по всьому світу. І, звичайно, він необхідний нам, попри нелегкий період, який переживає Україна. Футбол дуже потрібен людям. В першу чергу в психологічному плані. В тому числі й нашим військовим, які знаходяться на передовій та захищають нашу батьківщину.

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Це також робота для гравців, тренерів, менеджменту клуба. Тому ми вдячні президенту Миная Валерію Пересоляку, що він дав добро розпочати підготовку.

Офіційної інформації щодо старту ще немає. Все швидко змінюється, але ми сподіваємось на краще і на те, що до запланованої попередньої дати старту 20 серпня ситуація зміниться тільки на краще", - сказав Шаран.

Раніше стали відомі стадіони, на яких гратимуть матчі УПЛ.

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