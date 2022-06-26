Луческу: Я з Динамо намагаюся нагадати, що десь у Європі йде страшна війна

Головний тренер киян розповів про мету благодійних матчів

Джерело - Blick.

Динамо намагається допомогти жителям України, заробляючи кошти на благодійних матчах.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Я виїхав з Києва на благодійні матчі разом зі своїми гравцями, щоб мати можливість допомогти ззовні. Я також дав зрозуміти людям, що спортсмени - не солдати. Вони можуть багато допомогти, але, виконуючи свою роботу - футбольну."

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"Ми також граємо ці матчі, щоб зібрати гроші та відправити їх через асоціації в Україну. Але ми беремо участь у цих зустрічах не лише для вболівальників. Протягом 90 хвилин можна відірватися від того, що відбувається в Україні. А ті, хто бажає протестувати проти війни, можуть зробити це на цих матчах".

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