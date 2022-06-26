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Маліновський: Терористи бомбардують «військові» об’єкти зі сплячими всередині дітьми

Сьогодні 12:00 161 0
Український футболіст прокоментував влучання російської ракети в житловий будинок Києва
Маліновський: Терористи бомбардують «військові» об’єкти зі сплячими всередині дітьми
#Аталанта, #Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський прокоментував влучання російської ракети у 9-поверховий житловий будинок у Києві вранці 26 червня.

Відповідний пост він написав у Твіттері.

"Доброго ранку, Європо. Це Київ сьогодні. Терористи бомбардують "військові" об’єкти зі сплячими всередині дітьми", - написав Маліновський.

Внаслідок ракетного удару по Києву загинув щонайменше один чоловік. Його 8-річну доньку рятувальники винесли з будинку, а дружину дістали з-під завалів.

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