Маліновський: Терористи бомбардують «військові» об’єкти зі сплячими всередині дітьми

Український футболіст прокоментував влучання російської ракети в житловий будинок Києва

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський прокоментував влучання російської ракети у 9-поверховий житловий будинок у Києві вранці 26 червня.

Відповідний пост він написав у Твіттері.

"Доброго ранку, Європо. Це Київ сьогодні. Терористи бомбардують "військові" об’єкти зі сплячими всередині дітьми", - написав Маліновський.

Внаслідок ракетного удару по Києву загинув щонайменше один чоловік. Його 8-річну доньку рятувальники винесли з будинку, а дружину дістали з-під завалів.