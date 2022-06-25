Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе хоче допомогти команді здобути найпрестижніший трофей Європи та записати своє ім'я в історію парижан.

Про це розповів сам футболіст.

"Є й інші, але так, ці дві серед моїх цілей. Ліга чемпіонів – чітка та заявлена ​​мета. Це те, чого ми хочемо, і ми знаємо, що така нагода є. Але також важливо бути беззастережно найкращими у Франції, тому що в останні два роки ситуація була дещо іншою. Що стосується статусу найкращого бомбардира в історії, то мені це під силу. Якщо я випереджу Кавані, буде чудово. І немає причин не зробити це, якщо я продовжу так само, як і зараз.

ПСЖ важливий для мене! Але я лише частина проєкту, я не був біля його витоків. На нас чекають величезні зміни та великі справи. Клуб повинен мати першочергове значення. Це не мій проєкт. ПСЖ існував до мене і продовжить існувати після. Я просто хочу зробити свій внесок", – сказав Мбаппе.