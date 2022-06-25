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Дикий: Сезон УПЛ розпочнеться на 100%

Сьогодні 12:13 38 0
Євген Дикий прокоментував старт наступного сезону УПЛ
Дикий: Сезон УПЛ розпочнеться на 100%
#Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Дикий

Джерело - footboom.com.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий  впевнений, що чемпіонат України стартує цього сезону.

Про це розповів сам функціонер.

"Стверджувати, що сезон розпочнеться можна на сто відсотків. Але це зараз.

Щодо формату турніру, то є робочий проєкт, який необхідно затвердити спочатку на загальних зборах клубів, а потім на виконкомі УАФ. Розглядається проведення турніру за участю 16 команд у два кола. Єдине, що потрібно врахувати, це територіальний принцип – деякі команди можуть мати багато переїздів, що зараз складно", – сказав Дикий.

Раніше стали відомі стадіони, на яких гратимуть матчі УПЛ.

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