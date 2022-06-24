Марсель провів переговори з агентом Клюйверта

Нідерландець не входить у плани Моурінью

Джерело - RMC Sport.

Марсель розпочав переговори з представниками півзахисника Роми Джастіна Клюйверта.

Про це повідомляє RMC Sport.

Агент гравця розмовляла з представниками французького клубу у четвер щодо можливого переходу. Контракт Клюйверта з Ромою діятиме ще один рік, але він не входить до планів Жозе Моурінью.

На керівництво французького клубу тисне головний тренер Хорхе Сампаолі, який невдоволений активністю Марселя на старті трансферного вікна.

Минулий сезон Клюйверт провів в оренді у Ніцці.

Нагадаємо, Марсель веде переговори з захисником Вітесса.