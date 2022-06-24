Марлос може продовжити кар'єру в ОАЕ

Джерело - isport.ua.
Колишній півзахисник Шахтаря та збірної України Марлос, який нині виступає за Атлетіко Паранаенсе, отримав пропозиції від клубів з чемпіонату ОАЕ.
Про це повідомляє Globo.
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У підписанні 34-річного футболіста зацікавлені Аль-Наср та Хорфаккан.
Сам гравець вже контактував із представниками цих клубів, а найближчим часом вони зроблять пропозицію Атлетіко Паранаенсе.
Нагадаємо, взимку Марлос став гравцем Атлетіко Паранаенсе.