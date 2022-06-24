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Марлос може продовжити кар'єру в ОАЕ

Сьогодні 15:37 79 0
Марлос може змінити клуб
Марлос може продовжити кар'єру в ОАЕ
#Атлетіко Паранаенсе, #Марлос, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Колишній півзахисник Шахтаря та збірної України Марлос, який нині виступає за Атлетіко Паранаенсе, отримав пропозиції від клубів з чемпіонату ОАЕ.

Про це повідомляє Globo.

Актуально: Марлос відзначився покером результативних дій у феєричному матчі Кубка Бразилії із сімома голами ВІДЕО

У підписанні 34-річного футболіста зацікавлені Аль-Наср та Хорфаккан.

Сам гравець вже контактував із представниками цих клубів, а найближчим часом вони зроблять пропозицію Атлетіко Паранаенсе.

Нагадаємо, взимку Марлос став гравцем Атлетіко Паранаенсе.

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