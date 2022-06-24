Динамо провело тренування у Румунії

Динамо готується до наступного сезону

Джерело - fcdynamo.

Динамо продовжує готуватися до старту сезону в УПЛ та кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Київський клуб нещодавно прибув до Румунії для продовження підготовки до нового чемпіонату. Зокрема, підопічні Мірчі Луческу провели перше тренування за кордоном.

Заняття пройшло на олімпійській базі у Снагові, під Бухарестом. Сесія почалася у тренажерному залі, де футболісти провели близько півгодини. Потім команда вийшла на поле та приступила до ігрових вправ - гри у квадратах, атак 4 в 4. Також під час заняття динамівці відпрацювали кутові удари та практикували виходи один в один.

У Снагові "біло-сині" тренуватимуться кілька днів, після чого вирушать до Швейцарії, де продовжать свій тренувальний збір.

Нагадаємо, Динамо зіграє два спаринги з Ліоном.