Йовичевич може безплатно перейти у Шахтар

Шахтар вже зробив пропозицію Йовичевичу

Джерело - Чемпіон.

Шахтар вже контактував з Ігорем Йовичевичем щодо призначення на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У Дніпрі-1 знають про наявність пропозиції. Також відзначається, що гірники мають юридичну можливість оформити перехід безплатно.

Раніше Дніпро-1 активував опцію продовження контракту із хорватським фахівцем на один рік. Однак, згідно зі свіжими поправками ФІФА, контракти всіх легіонерів в українських клубах з 1 липня зупиняються рівно на рік.

У такому випадку Йовичевич в теорії може підписати угоду з Шахтарем на один сезон, після чого вже домовитись про довгостроковий новий договір.

Раніше повідомлялося, що Йовичевич на 99,9% очолить Шахтар.