Дембеле визначився зі своїм майбутнім

Дембеле прийняв рішення залишитися у Барселоні

Нападник Барселони Усман Дембеле вирішив залишитися в іспанському клубі.

Про це повдіомляє AS.

Контракт Усмана Дембеле з Барселоною спливає наприкінці червня. Довгий час вінгер вибирав між різними варіантами продовження кар'єри.

Однак, все ж таки прийняв рішення залишитися з Барселоною і продовжить контракт.

Дембеле виступає за Барселону з 2017 року. У сезоні 2021/22 Дембеле забив два голи і зробив 13 результативних передач у 32 матчах.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ відмовився від підписання Дембеле.