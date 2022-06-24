Дембеле визначився зі своїм майбутнім

Джерело - sport.ua.
Нападник Барселони Усман Дембеле вирішив залишитися в іспанському клубі.
Про це повдіомляє AS.
Контракт Усмана Дембеле з Барселоною спливає наприкінці червня. Довгий час вінгер вибирав між різними варіантами продовження кар'єри.
Однак, все ж таки прийняв рішення залишитися з Барселоною і продовжить контракт.
Дембеле виступає за Барселону з 2017 року. У сезоні 2021/22 Дембеле забив два голи і зробив 13 результативних передач у 32 матчах.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ відмовився від підписання Дембеле.