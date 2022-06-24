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Дембеле визначився зі своїм майбутнім

Сьогодні 10:45 142 0
Дембеле прийняв рішення залишитися у Барселоні
Дембеле визначився зі своїм майбутнім
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Усман Дембеле

Джерело - sport.ua.

Нападник Барселони Усман Дембеле вирішив залишитися в іспанському клубі.

Про це повдіомляє AS.

Контракт Усмана Дембеле з Барселоною спливає наприкінці червня. Довгий час вінгер вибирав між різними варіантами продовження кар'єри.

Однак, все ж таки прийняв рішення залишитися з Барселоною і продовжить контракт.

Дембеле виступає за Барселону з 2017 року. У сезоні 2021/22 Дембеле забив два голи і зробив 13 результативних передач у 32 матчах.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ відмовився від підписання Дембеле.

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