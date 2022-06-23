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Захисник Айнтрахта закінчив кар’єру через зв'язки з правим політиком

Сьогодні 16:58 221 0
Гравець зіткнувся з критикою за організацію футбольного турніру в Австрії
Захисник Айнтрахта закінчив кар’єру через зв'язки з правим політиком
#Айнтрахт Франкфурт, #Мартін Гінтереггер

Джерело - Чемпіон.

Захисник Айнтрахта Мартін Гінтереггер закінчив професійну кар’єру. 

Про це повідомляє пресслужба франкфуртського клубу.

Сьогодні під час особистої зустрічі він попросив керівництво клубу звільнити його від контракту, який діяв до 2024 року. Керівництво виконало це прохання.

Рішення Гінтереггер прийняв після того, як він зіткнувся з критикою за організацію футбольного турніру в Австрії з правим політиком Генріхом Зікльом. Вони разом профінансували проведення змагань та зробили спільні фото.

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