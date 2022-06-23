Контракт Неймара з ПСЖ буде продовжено до 2027 року

Неймар залишиться у ПСЖ

Форвард ПСЖ та національної збірної Бразилії Неймар не планує залишати французький клуб у поточне міжсезоння.

Про це повідомляє L'Equipe.

1 липня контракт 30-річного бразильця з ПСЖ буде автоматично продовжено до 2027 року.

У 2021 році Неймар продовжив контракт із ПСЖ до 2025 року, але 1 липня минулого року угода автоматично була продовжена до 2026 року.

Неймар виступає за ПСЖ із 2017 року. У минулому сезоні він провів у складі парижан 28 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, Ювентус розглядає підписання Неймара та повернення Роналду.