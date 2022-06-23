Мане назвав найбільш пам'ятний момент кар'єри у Ліверпулі

Мане прокоментував найпам'ятніший момент в Ліверпулі

Новачок Баварії Садіо Мане назвав найпам'ятніший епізод своєї кар'єри в Ліверпулі.

Про це розповів сам форвард.

"Насамперед відзначу 2019 рік, коли ми вдома обіграли Барселону, це було неймовірно, а також коли ми виграли Лігу чемпіонів. Для мене поки що це найкращий, чудовий момент, або епізод, який, напевно, назавжди залишиться в моїй голові", - сказав Мане.

У складі Ліверпуля сенегалець провів шість років. За цей час він зіграв 269 матчів, у яких забив 120 голів та зробив 48 гольових передач.

Нагадаємо, Баварія оголосила про перехід Мане.