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Мане назвав найбільш пам'ятний момент кар'єри у Ліверпулі

Сьогодні 14:25 179 0
Мане прокоментував найпам'ятніший момент в Ліверпулі
Мане назвав найбільш пам'ятний момент кар'єри у Ліверпулі
Фото - gettyimages
#Баварія, #Ліверпуль, #Садіо Мане

Джерело - liverpoolfc.com.

Новачок Баварії Садіо Мане назвав найпам'ятніший епізод своєї кар'єри в Ліверпулі.

Про це розповів сам форвард.

"Насамперед відзначу 2019 рік, коли ми вдома обіграли Барселону, це було неймовірно, а також коли ми виграли Лігу чемпіонів. Для мене поки що це найкращий, чудовий момент, або епізод, який, напевно, назавжди залишиться в моїй голові", - сказав Мане.

У складі Ліверпуля сенегалець провів шість років. За цей час він зіграв 269 матчів, у яких забив 120 голів та зробив 48 гольових передач.

Нагадаємо, Баварія оголосила про перехід Мане.

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